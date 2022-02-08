Певец Стас Михайлов похудел на десять килограммов после перенесенной операции

Москва, 8 февраля. Стас Михайлов в январе перенес операцию по удалению аппендикса. Всего за месяц 52-летний артист потерял десять килограммов веса, о чем рассказала его жена Инна.

Похудение является частым явлением после операций, связанных с органами брюшной полости. Период восстановления в таком случае включает в себя особую диету, которая приводит к похудению, пояснила хирург Ольга Струкова в беседе с «Пятым каналом».

«Аппендэктомия подразумевает под собой после операции необходимый этап восстановления, а именно — соблюдать определенный режим питания и, конечно же, такой режим питания приводит к тому, что пациент теряет в весе», — отметила она.

Михайлову уже сняли швы после хирургического вмешательства. Сейчас, по словам семьи артиста, он чувствует себя хорошо. Однако ему предстоит довести до конца курс реабилитации.

Певца доставили в больницу 19 января и удалили аппендикс. Во время проблем со здоровьем он резко пропал из социальных сетей, чем встревожил своих поклонников. Позднее Михайлов записал видеообращение к фанатам, в котором рассказал о госпитализации и успешно перенесенной операции.