Два человека погибли в результате столкновения двух легковушек под Тверью

Тверь, 8 февраля. Столкновение двух иномарок в Рамешковском районе привело к гибели двух человек, еще один пострадал. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По данным правоохранителей, водитель Renault Logan не справился с управлением и выехал на встречную полосу правым боком, где столкнулся с Mercedes-Benz Vito. Инцидент произошел на 42-м километре автомобильной дороги Тверь — Бежецк. Пострадавшего водителя госпитализировали в городскую больницу №4. Оба погибших были пассажирами Renault Logan.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Проводится служебная проверка для установления всех причин и обстоятельств смертельной аварии.

Недавно лобовое столкновение произошло между двумя автомобилями на трассе в Чувашии. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы, несовместимые с жизнью, получили три человека.