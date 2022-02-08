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Два человека погибли в результате столкновения двух легковушек под Тверью

Происшествия
Два человека погибли в результате столкновения двух легковушек под Тверью
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Тверь, 8 февраля. Столкновение двух иномарок в Рамешковском районе привело к гибели двух человек, еще один пострадал. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По данным правоохранителей, водитель Renault Logan не справился с управлением и выехал на встречную полосу правым боком, где столкнулся с Mercedes-Benz Vito. Инцидент произошел на 42-м километре автомобильной дороги Тверь — Бежецк. Пострадавшего водителя госпитализировали в городскую больницу №4. Оба погибших были пассажирами Renault Logan.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Проводится служебная проверка для установления всех причин и обстоятельств смертельной аварии.

Недавно лобовое столкновение произошло между двумя автомобилями на трассе в Чувашии. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы, несовместимые с жизнью, получили три человека.

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ГИБДД авария mercedes тверская область renault logan
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