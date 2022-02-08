Египет планирует поставлять электричество через Ливию странам Северной Африки

Каир, 8 февраля. Правительство Египта сообщило о наличии проекта создать обширную электросеть, соединяющую различные регионы Северной Африки.

План разработан в рамках амбициозной программы властей по превращению АРЕ в центр обмена энергией на Ближнем Востоке. Медиацентр Совета министров заявил в своем отчете о существовании проекта по строительству объединенной электросети с Суданом и Ливией, которая в дальнейшем охватит и другие страны Северной Африки.

Ранее Каир уже объявил о заключении соглашения с Иорданией. В соответствии с договоренностями две страны увеличат мощность линий передач с 500 до 1000 МВт.

Объединенная сеть с Ливией и Суданом

Согласно отчету Совета министров, правительство Египта планирует в 12 раз повысить объем электроэнергии, экспортируемой в Ливию, по сравнению с текущей пропускной способностью. В настоящее время ведутся исследования по увеличению мощности со 150 до 2000 МВт. В отчете указано, что данный проект представляет собой лишь первый этап программы электрического соединения между странами Северной Африки.

В свою очередь, мощность линии, связывающей Египет с Суданом, в начале ее эксплуатации в апреле 2020 года достигла 80 МВт. В последнее время проводится исследование по ее увеличению до 300 МВт. Общая протяженность сети составляет 170 км.

Ливия — ворота для поставок электроэнергии

Источник в правительстве заявил в эксклюзивном интервью Sky News Arabia, что сейчас с некоторыми странами Северной Африки ведутся переговоры касательно будущей реализации проектов электрического соединения. Египетско-ливийская сеть при этом проложит путь к дополнительным возможностям проведения линий передач в другие государства региона.

В дальнейшем планируется наладить связь со странами Магриба: Тунисом, Алжиром, Марокко и даже Мавританией. По информации источника, на решение этого вопроса могут уйти годы. Власти рассчитывают, что в рамках данного проекта Ливия станет воротами для экспорта египетской электроэнергии в различные регионы Северной Африки.

Ранее пресс-секретарь Минэнерго АРЕ Айман Хамза уже объявлял, что его страна изучает возможность увеличить мощность проведенной в Ливию линии электропередач. В дальнейшем ее планируется нарастить до 2000 мегаватт.