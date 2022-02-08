Наташа Королева сообщила о планах сына переехать на съемную квартиру

Москва, 8 февраля. Звезда отечественной эстрады Наташа Королева считает, что ее 19-летний сын Архип уже совсем взрослый. Поэтому артистка полностью поддерживает наследника в его решении разъединиться со звездными родителями и обзавестись собственным, пусть даже пока съемным, жильем.

Королева вместе с сыном посетила открытие картинной выставки своего супруга Сергея Глушко. В процессе общения с журналистами на публичном мероприятии знаменитость призналась, что в их семье назревают перемены — единственный сын известных на всю страну супругов готовится начать самостоятельную жизнь на съемной квартире в столице. При этом ни мать, ни отец не видят в желании повзрослевшего ребенка ничего плохого. По мнению самой артистки, Архип полностью созрел к новому этапу в своей жизни.

«Я отпускаю его без тревоги. Потому как знаю: Архип с правильным пониманием жизни. За это нужно сказать «спасибо» папе, нашей няне, которая с ним с двух лет, мне, бабушкам… Мы все вложили в него правильные жизненные ценности», — рассказала исполнительница в интервью изданию «Собеседник».

Этой зимой Наташа Королева со своим единственным сыном приняла участие в проекте Первого канала «Две звезды. Отцы и дети». В очередном выпуске шоу, который вышел в эфир в конце января, члены звездного семейства спели один из хитов звезды 90-х Андрея Губина «Девушки как звезды».