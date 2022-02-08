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Российский ФБР займется делом афроамериканки, погибшей в результате полицейской погони
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Российский ФБР займется делом афроамериканки, погибшей в результате полицейской погони

Весь мир
Российский ФБР займется делом афроамериканки, погибшей в результате полицейской погони
Pr Scr fondfbr.ru  / 

Кливленд, 8 февраля. Российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), созданный при участии бизнесмена Евгения Пригожина, приступил к изучению дела 13-летней Тамии Чаппман из Кливленда, штат Огайо, которая погибла в результате полицейской погони. Об этом правозащитники написали в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в декабре 2019 года. Полиция города устроила погоню за подозреваемыми в угоне автомобиля. Несмотря на ограничения для жилого района, скорость машины правоохранителей периодически превышала 120 км/ч. В результате преступник не справился с управлением и вылетел с дороги, сбив 13-летнюю Чаппман, которая возвращалась со школы вместе со своими друзьями. Девушка погибла на месте.

В марте 2021 года был подан иск против города и полицейского управления Кливленда с обвинением в халатности, однако правоохранители были оправданы. В декабре 2021 года следствие установило, что во внутреннем расследовании смерти несовершеннолетней было множество ошибок.

Правозащитники ФБР обратились за разъяснениями по текущему делу к президенту США Джо Байдену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. В фонде считают важным бороться с полицейским насилием и при необходимости могут оказать правовую и информационную помощь семье Чаппман.

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сша полиция фонд борьбы с репрессиями
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