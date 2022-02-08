Политолог Абзалов раскрыл реальную роль Макрона в переговорах по Украине

Москва, 8 февраля. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву, а затем в Киев принесет результаты только в том случае, если французский лидер сможет переломить сложившуюся на международной арене ситуацию. Об этом рассказал известный политолог Дмитрий Абзалов.

Эксперт считает, что переговоры между президентом России и главой Франции были весьма интенсивными, учитывая, что они длились около пяти часов. Однако, по словам аналитика, важно не то, о чем договорились Владимир Путин и Эммануэль Макрон, а в чем последний сможет убедить США и Украину.

«Вопрос заключается даже не в том, о чем с Путиным договорился Макрон. Вопрос в том, насколько эти специфические договоренности он сможет реализовать, насколько он сможет повлиять на официальный Киев и, что еще более важно, на Вашингтон. Макрон взял на себя серьезную ответственность, которая будет проявляться в том, что он донесет до США. Его политическое будущее зависит от того, насколько он сможет поломать повестку, насколько он сможет исполнить то, что не исполнялось более шести лет», — заявил Абзалов в интервью радио «Sputnik на русском».

Политолог отмечает, что Эммануэль Макрон не просто так решил взять на себя инициативу в решении украинского вопроса. Для него это шанс не только наконец-то заявить о себе, как о сильном общеевропейском лидере, но и возможность заработать политические очки, чтобы все-таки одержать победу на выборах президента Франции, которые состоятся уже в грядущем апреле.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

«Интересы Макрона тут, скорее, связаны с внутриполитической повесткой и лишь отчасти с геополитической. Он обижен на Байдена из-за Австралии и подводных лодок, которые уплыли в другую сторону. Он чувствует, что ушла Меркель и настало его время. Поэтому он решает внутриполитические задачи. Весь вопрос в том, насколько Макрон сможет все это конвертировать в свой успех», — объясняет эксперт.

По словам аналитика, проблема состоит в том, что сам Макрон пока не может дать каких-то реальных гарантий России или кому бы то ни было. Именно поэтому в Москве быстро отреагировали на попытки президента Франции заявить о том, что он достиг определенных договоренностей с РФ.

«Вопрос в том, что будет, когда президент Франции решит свои личные задачи, и кто будет исполнять все обязательства по Украине. Поэтому Москва требует какие-то документальные подтверждения и гарантии. Если Макрон хочет быть сильным переговорщиком, он должен быть сильным политиком. Где он сейчас может повлиять на размещение войск? В Марселе? Нас это не особенно интересует. Пока Макрон может стать только медиатором, который может быть выгоден Байдену», — считает политолог Дмитрий Абзалов.

Политолог Дмитрий Спивак ранее раскрыл, до какой даты США, Великобритания и Евросоюз будут поддерживать антироссийскую истерию вокруг Украины, и зачем им это нужно.