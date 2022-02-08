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Фермеры заработали более 100 миллионов франков КФА на сельскохозяйственной ярмарке в ЦАР

Весь мир
Фермеры заработали более 100 миллионов франков КФА на сельскохозяйственной ярмарке в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 8 февраля. В центральноафриканском городе Буар завершилась 12-я сельскохозяйственная ярмарка, сообщили сотрудники информационного портала Journal de Bangui.

«Мероприятие, организованное "Национальной ассоциацией сельских женщин" (ONFR) начало работу 4 февраля. На его открытии присутствовал профильный министр Эрик Рокоссе-Камот, а также экономические партнеры республики.

Цель ярмарки заключалась в демонстрации фермерами региона производимой продукции. Они также сумели реализовать часть из того, что привезли на показ», — отметили в издании.

За весь период работы в мероприятии приняли участие около 150 групп занятых в агропромышленном комплексе центральноафриканцев из Баоро, Буара, Бабуа и других городов префектуры Нана-Мамбере. Им удалось выручить более 100 миллионов франков КФА в качестве дохода от продажи зерна, бобов и маниоки.

Фермеры заработали более 100 миллионов франков КФА на сельскохозяйственной ярмарке в ЦАР
pixabay.com / PD

«Группа Nding-ranson получила первое место благодаря качеству и разнообразию сельскохозяйственной и садовой продукции. Они реализовали товары на 2,2 миллиона», — заключили в Journal de Bangui.

Ранее похожее мероприятие состоялось на территории города Бозум префектуры Уам. Тогда фермеры нескольких провинций презентовали мясо, орехи, фрукты и овощи, традиционную для ЦАР маниоку.

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африка фермеры цар сельскохозяйственная ярмарка
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