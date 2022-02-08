Депутат Вагенкнехт раскрыла, как США обвели Германию вокруг пальца ради торговли с РФ

Берлин, 8 февраля. США спровоцировали конфликт между Украиной и Россией и втянули в него Евросоюз, чтобы ослабить экономику Германии и усилить собственные позиции. Такое мнение высказала доктор экономических наук, член Левой партии Германии, депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

Политик уверена, что в ситуации с Украиной самым главным является вопрос о том, кому было выгодно устраивать Майдан в 2014 году, а затем вводить санкции против России. Как считает Вагенкнехт, Вашингтон изначально действовал довольно продуманно и просто заставил Германию и другие европейские страны пойти у себя на поводу.

«После того, как на Россию наложили санкции в 2014 году, больше всего пострадали немецкие фирмы, которые не могли продавать РФ свои товары. Но вот торговля США с Россией процветает с тех времен. А европейцы — глупцы, которые сами этими санкциями стреляют себе в ногу. Соединенные Штаты громко требуют этих санкций, чтобы американские фирмы могли заполнить освободившиеся на рынке ниши», — заявила депутат бундестага на YouTube-канале «Голос Европы».

Сара Вагенкнехт подчеркивает, что останавливаться на достигнутом США не собираются. Они уже нарастили товарооборот с РФ за счет антироссийских санкций Германии, а теперь рассчитывают разрушить сотрудничество Москвы и Берлина в энергетической сфере. Разумеется, это им также необходимо исключительно в собственных корыстных целях.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Также очень интересно взглянуть на громкие требования США закрыть проект "Северный поток — 2" якобы из-за того, что с Россией нельзя вести торговые отношения. Но тут интересно, что за последние годы сильно увеличился импорт нефти в Америку, и среди поставщиков РФ находится на третьем месте. Конечно, у Байдена нет ни малейшего желания нарушать сложившееся положение дел и ограничивать эти поставки топлива из России в США. А вот "СП-2", конечно, нужно срочно "похоронить", ведь Штаты хотят продавать Европе свой очень дорогой и очень вредный для окружающей среды сланцевый газ, и у них это получается», — объяснила политик.

Представительница Левой партии Германии уверена, что немецкие власти должны наконец-то перестать действовать под влиянием США и начать проводить исключительно самостоятельную экономическую политику, ни в коем случае не отказываясь от сотрудничества с Россией.

«Неужели, кто-то еще реально задается вопросом, кому это выгодно? Все же очевидно. Я думаю, что Германия наконец-то должна ориентироваться на собственные экономические интересы. К тому же, безопасности и мира в Европе нельзя добиться, если идти против России. Это можно сделать только вместе», — подчеркнула депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

Известный политолог Михаил Погребинский ранее раскрыл, как Россия заставит США пойти на уступки. По мнению эксперта, после утечки ответа американцев на ультиматум РФ, Москва должна предъявить серьезный аргумент, который окончательно докажет, что Кремль не блефует.