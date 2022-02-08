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Больше 15 миллионов американцев могут потерять страховку после окончания пандемии

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 21:09
Весь мир
Больше 15 миллионов американцев могут потерять страховку после окончания пандемии
pixabay.com  / 

Вашингтон, 8 февраля. В США 15 миллионов человек могут потерять страховку Medicaid после окончания пандемии. Об этом сообщает издание Politico.

По данным СМИ, многие штаты ожидают, что в этом году истечет срок действия федеральной программы чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, что повлечет за собой проверку списков участников Medicaid, чтобы выяснить, кто больше не имеет на нее права. В результате этого 15 млн людей, в том числе 6 млн детей, могут лишиться помощи.

Несмотря на то, что Белый дом продлил режим чрезвычайной ситуации до 15 апреля, все равно отсутствие четкой даты, когда закончится «политика пандемии», вызывает неопределенность у страховых компаний, потому что они могут не успеть оперативно перевести всех на новые условия. Причем множество американцев не сразу поймут, что они лишились медицинского обеспечения.

Журналисты издания приводят в пример Юту, где случились похожие события. Более 41% из 15 тыс. детей потеряли медицинскую страховку во время процесса перерегистрации. Это произошло несмотря на все усилия штата по обновлению адресов и заблаговременную рассылку уведомлений.

Больше 15 миллионов американцев могут потерять страховку после окончания пандемии
pixabay.com / rawpixel

Руководители отдельных штатов уже понимают это и делают шаги по предупреждению страхового кризиса. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул заявила, что потратит дополнительные 69 млн долларов на ликвидацию чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

«У нас впереди большая работа. Мы это уже знаем. Наша цель — сделать все и обеспечить, чтобы люди были застрахованы», — сказала комиссар здравоохранения Нью-Йорка Мэри Бассетт.

Одним из выходов из ситуации специалисты называют обозначение администрацией Белого дома точной даты перехода с режима чрезвычайной ситуации на обычную. В случае если это произойдет, штаты смогут вовремя создать колл-центры и нанять дополнительный персонал, чтобы оповестить тех, кого коснется отмена Medicaid.

Ранее стало известно, что пять штатов США отменили масочный режим.

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