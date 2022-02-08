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Екатерина Белоцерковская отказалась от иска к руководству «Ералаша»

Общество
Екатерина Белоцерковская отказалась от иска к руководству «Ералаша»
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 8 февраля. Вдова режиссера Бориса Грачевского, актриса Екатерина Белоцерковская отозвала иск к руководству «Ералаша». Последняя жена кинодеятеля заявила, что не будет бороться за права на компанию.

Белоцерковская объявила об отзыве иска на своей странице в Instagram. Вдова Грачевского пояснила, что очень устала, в том числе от звонков и расспросов со стороны журналистов.

«И сегодня мы забрали свой иск! С моей стороны нет исков! Я хочу только мира и очень надеюсь, что так и будет!» — подчеркнула актриса.

По словам артистки, она выполнила свое обещание, отказавшись от иска. Белоцерковская призвала больше не обращаться к ней с вопросами по этой теме.

«Все остальные иски совсем с других сторон, так что туда и звоните», — уточнила вдова Грачевского.

После смерти основателя юмористического киножурнала во главе «Ералаша» встал Аркадий Григорян. Белоцерковская намеревалась судиться с ним из-за нарушений в документах на передачу контрольных акций. Ранее актриса проиграла все суды по своим искам к компании покойного мужа.

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