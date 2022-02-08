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Юрий Лоза неожиданно презентовал клип на свою новую песню «Открой»

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 20:58
Общество
Юрий Лоза неожиданно презентовал клип на свою новую песню «Открой»
фото из личного архива Юрия Лозы

Москва, 8 февраля. Известный российский исполнитель и автор песен Юрий Лоза совершенно внезапно для поклонников представил свое новое произведение. Композиция получила название «Открой».

Музыкант официально презентовал песню, разместив клип на нее на собственном YouTube-канале 1 февраля — в день своего 68-летия. За неделю ролик собрал почти 48 тысяч просмотров и множество положительных отзывов. Многие из поклонников творчества барда отметили, что новый трек получился очень удачным. А некоторые назвали его даже одним из лучших творений певца, сообщает Teleprogramma.pro.

«Мне кажется, маэстро достиг эстетического абсолюта. И полной гармонии — между текстом, музыкой, визуальным решением. Клипа более совершенного я еще просто не видел»;

«Радует, что творческий потенциал Юрия остается на высоте. Спасибо за новую композицию», — написали в комментариях восторженные фанаты.

Ранее Юрий Лоза высказался об отечественном шоу-бизнесе и способах попасть в него. По мнению исполнителя, для успеха на этом поприще мало иметь только талант.

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Юрий Лоза песня открой
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