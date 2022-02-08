Pixar опубликовала трейлер мультфильма про Базза Лайтера из «Истории игрушек»

Лос-Анджелес, 8 февраля. Анимационная студия Pixar опубликовала на своем официальном YouTube-канале трейлер мультфильма про Базза Лайтера — героя культовой франшизы «История игрушек».

Режиссером мультфильма выступил Энгус МакЛэйн, который раньше работал над анимационными лентами «В поисках Дори», «Самозванец», «История игрушек и ужасов». По сюжету космонавт Базз Лайтер и его роботизированный кот отправляются в полное опасностей путешествие.

Главного героя озвучивает Крис Эванс («Мстители: Финал», «Защищая Джейкоба», «Прежде чем мы расстанемся»). Премьера мультфильма намечена на июнь 2022 года.

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