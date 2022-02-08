Глава МИД РФ Лавров отметил значимость культурной дипломатии

Москва, 8 февраля. Роль культурной дипломатии важна в формировании взаимопонимания между народами, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров обратил внимание на значимость культдипломатии в формировании дружбы между народами в рамках торжественного поздравления с Днем дипломатического работника на концерте в Московской консерватории.

«Трудно переоценить роль культурной дипломатии в формировании положительной, объединительной межгосударственной повестки дня, упрочения дружбы, доверия и взаимопонимания между народами. В этой связи символично, что сегодняшний музыкальный вечер посвящен творчеству великого русского композитора Петра Ильича Чайковского», — говорит глава российского МИД в обращении к собравшимся.

Ранее посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт назвала Россию прекрасной страной. По словам британского посла, российский народ многое дал мировой культуре и науке. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь указал на важность сохранения братства славянских народов, сообщила «Национальная служба новостей».