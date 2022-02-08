Загитова поддержала женскую сборную России по хоккею в матче ОИ с Финляндией

Пекин, 8 февраля. Олимпийская чемпионка Пхенчхана в женском одиночном катании Алина Загитова посетила матч женской сборной России по хоккею на зимних Играх 2022 года.

Алина Загитова опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост, сообщив подписчикам, что впервые посетила женский хоккейный матч. Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию поддержала сборную России в игре олимпийского турнира с Финляндией.

«Я сегодня примеряю новый образ комментатора. Если что, это шутка. Просто надела на себя уши. Мне очень нравится, как я с ними выгляжу. Я первый раз на женском хоккее. Девочки, давайте, я за вас болею!» — сказала Загитова.

Prt Scr instagram.com / @teamzagitova

Матч в Пекине завершился поражением команды Евгения Бобарико с разгромным счетом 0:5. Сборная России заняла четвертое место в группе A и вышла в четвертьфинал олимпийского турнира. Соперником подопечных Бобарико по следующему матчу станет швейцарская национальная команда.