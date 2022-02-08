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Иркутская ежиха Маня предсказала жителям региона теплую весну

Общество
Иркутская ежиха Маня предсказала жителям региона теплую весну
pixabay.com/PD

Иркутск, 8 февраля. Традиционное гадание о погоде от ежихи по кличке Маня состоялось в Иркутском зоосаде. Животное предсказало раннюю и теплую весну в регионе.

Традиция гадания проходит каждый год в честь Дня ежа, который отмечается 2 февраля. Руководство зоопарка решило перенести мероприятие на выходной день, поэтому празднование состоялось в субботу 5 февраля, передает «ИРСити».

«Во время гадания, когда вокруг ее (ежихи Мани) убежища собрались гости зоосада, она не пыталась спрятаться и с любопытством наблюдала за незнакомыми людьми. По поведению Мани можно было сделать однозначный вывод, что весна будет ранней и теплой», — пояснили в пресс-службе зоосада.

Гадание на ежах стало традицией еще две тысячи лет назад в Древнем Риме. Активное поведение зверька означает теплую весну, а пассивное — затяжные холода.

Сотрудники кировского центра реабилитации животных «Большое гнездо» ранее спасли травмированных сову, европейского ежа, двух свиристелей и синицу. Животные и птицы получили переломы и ранения в результате контактов с человеком и инфраструктурой.

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