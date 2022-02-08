Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 февраля 22:08
22:02
Общество
Минздрав России: детям продолжат оказывать плановую первичную медпомощь
22:00
Происшествия
Фура Daf насмерть сбила пешехода на автотрассе в Псковской области
21:59
Политика
Посол Нечаев заявил об отсутствии у России намерений опустить железный занавес
21:55
Общество
The Mirror: усталость может свидетельствовать о заражении «стелс-омикроном»
21:49
Шоу-бизнес
Певец Стас Михайлов похудел на десять килограммов после перенесенной операции
21:47
Происшествия
Два человека погибли в результате столкновения двух легковушек под Тверью
21:46
Весь мир
Египет планирует поставлять электричество через Ливию странам Северной Африки
21:40
Общество
Геронтолог Мамаев назвал причиной деменции у пожилых дефицит витамина B12
21:32
Политика
Европейские страны торопятся наращивать свои двусторонние контакты с Москвой
21:23
Весь мир
Российский ФБР займется делом афроамериканки, погибшей в результате полицейской погони
Все новости

SCMP: китайские истребители J-20 не смогут использовать боевые лазеры

Армия
SCMP: китайские истребители J-20 не смогут использовать боевые лазеры
wikipedia.org  /  Alert5 / CC BY-SA 4.0

Гонконг, 8 февраля. Китайские истребители пятого поколения J-20 ввиду недостаточной мощности своих двигателей не смогут использовать лазерное оружие.

Руководство ВВС НОАК ранее собиралось разместить на борту J-20 самые современные и высокотехнологичные боевые системы, в том числе лазеры, пишут аналитики гонконгского издания SCMP. Однако силовые установки новейших китайских истребителей не готовы к энергетическому обеспечению такого оружия, утверждают эксперты из Гонконга.

«J-20 нуждается в большей тяге и стабильной выработке энергии, чтобы в полной мере использовать оружие с направленной энергией», — сообщается в публикации.

На текущи момент работы по модернизации двигателей WS-10, которые установлены на J-20, по-прежнему не достигли нужных результатов, заявили авторы SCMP.

Ранее сообщалось, что США и другие страны Запада страшатся углубления партнерства между Россией и Китаем. Об отрицательном отношении Пекина к расширению НАТО на восток информировал телеканал «360».

Вернуться назад
Все новости / Армия / SCMP: китайские истребители J-20 не смогут использовать боевые лазеры
китай истребители ноак j-20 лазеры
Комментировать