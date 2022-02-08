SCMP: китайские истребители J-20 не смогут использовать боевые лазеры

Гонконг, 8 февраля. Китайские истребители пятого поколения J-20 ввиду недостаточной мощности своих двигателей не смогут использовать лазерное оружие.

Руководство ВВС НОАК ранее собиралось разместить на борту J-20 самые современные и высокотехнологичные боевые системы, в том числе лазеры, пишут аналитики гонконгского издания SCMP. Однако силовые установки новейших китайских истребителей не готовы к энергетическому обеспечению такого оружия, утверждают эксперты из Гонконга.

«J-20 нуждается в большей тяге и стабильной выработке энергии, чтобы в полной мере использовать оружие с направленной энергией», — сообщается в публикации.

На текущи момент работы по модернизации двигателей WS-10, которые установлены на J-20, по-прежнему не достигли нужных результатов, заявили авторы SCMP.

Ранее сообщалось, что США и другие страны Запада страшатся углубления партнерства между Россией и Китаем. Об отрицательном отношении Пекина к расширению НАТО на восток информировал телеканал «360».