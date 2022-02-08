Квентин Тарантино и его молодая супруга станут родителями во второй раз

Лос-Анджелес, 8 февраля. Американский режиссер, сценарист и актер Квентин Тарантино готовится снова стать отцом. Молодая супруга кинодеятеля, израильская певица Даниэлла Пик, ждет от него второго ребенка.

Жена культового режиссера находится на ранних сроках беременности, передает агентство AJN. Сама звездная пара пока никак не комментировала новость о скором прибавлении в семье.

Тарантино и Пик познакомились, когда режиссер посетил Израиль с целью продвижения своего фильма «Бесславные ублюдки». Сценарист и певица обручились в 2017 году, а еще примерно через год после этого сыграли тайную свадьбу в Лос-Анджелесе. Знаменитые супруги воспитывают маленького сына Лео, который появился на свет в феврале 2020 года.

Ранее крестника Тарантино Хадсона Ли Мэдсена обнаружили мертвым на Гавайях, куда он прилетел на отдых с женой. По предварительной версии, мужчина свел счеты с жизнью.