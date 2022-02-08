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Захарова пригрозила Германии зеркальным ответом на действия против российских СМИ

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 20:47
Политика
Захарова пригрозила Германии зеркальным ответом на действия против российских СМИ
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 8 февраля. РФ будет принимать зеркальные меры в случае действий Германии против российских СМИ. С таким заявление выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, у телеканала RT DE, вещание которого запретили в ФРГ, все будет хорошо. Если Берлин будет усугублять ситуацию, то увидит ответ. Москва зеркально отреагирует и на решение Германии пойти по пути стабилизации.

«Если мы увидим желание от Германии каким-то образом ситуацию нормализовать, я вас уверяю, мы к этому готовы», — сказала Захарова каналу RT.

Вещание RT DE было запрещено 1 февраля по решению комиссии регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ. Россия в ответ закрыла московское бюро издания Deutsche Welle. Латвия позже предложила перенести этот офис в Ригу, сообщает НСН.

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