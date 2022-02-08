Хазин объяснил отсутствие заявок на дополнительные поставки российского газа в ЕС

Москва, 8 февраля. Россия не сможет поставить на европейский рынок дополнительные объемы газа до тех пор, пока все запасы не будут распроданы. Таким мнением поделился экономист Михаил Хазин, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Бизнесмены планируют получить максимальную выгоду из ситуации на европейском газовом рынке. Ведь основные объемы потребляемого топлива берутся из хранилищ, поэтому и прибыль от реализации закупленного по более дешевым ценам газа составляет сотни процентов. При этом Россию в данной ситуации выставляют в роли так называемого рыночного манипулятора, чтобы к крупным европейским бизнесменам не возникало вопросов.

«Вся эта истерия создана с одной-единственной целью — чтобы можно было под нее продавать газ, уже полученный западными компаниями, еще в прошлом году, с наценкой 500–600%. Речь идет о том, чтобы получить сверхприбыль и свалить повышение цен на газ на Россию, якобы не дающую дополнительный дешевый газ», — отметил Хазин.

«Газпром» не может нарастить поставки газа в ЕС из-за отсутствия заявок. По мнению экономиста, Россию ограничивают в импорте из-за стремления европейских бизнесменов удержать цену, пока все топливо из хранилищ не будет продано на споте.

Аналитик BitRiver Владислав Антонов ранее заявил, что геоэкономический фактор внес серьезные коррективы в стратегии закупок российского топлива некоторыми странами ЕС.