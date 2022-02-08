Египет призвал ускорить завершение избирательных мероприятий в Сомали до выборов

Каир, 8 февраля. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри надеется на скорейшее достижение соглашения между различными сомалийскими партиями по избирательным процедурам, что вернет страну на путь восстановления и стабильности. Об этом сообщает ведомство республики.

Глава МИД высказал замечание во время встречи с сомалийским коллегой Абдисайдом Музе Али на полях 35-й сессии Ассамблеи Африканского союза (АС) в Аддис-Абебе.

«Самех Шукри подчеркнул необходимость обеспечения того, чтобы договоренности Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) на период после 2021 года основывались на комплексном подходе, который включает строительство государственных институтов, реконструкцию и экономическое развитие, а не ограничивался только вопросами безопасности и военными аспектами», — говорится в сообщении.

В январе сомалийские лидеры подписали соглашение о завершении давно откладываемых президентских и парламентских выборов к 25 февраля. Споры между главой республики Мохаммедом Абдуллахи и премьер-министром Мохаммедом Хусейном Роблом привели к переносу плебисцита более чем на год.

Наблюдатели обеспокоены тем, что дальнейшая задержка поставит под угрозу стабильность и безопасность в государстве. ООН называет завершение избирательного процесса в Сомали более важным, чем когда-либо, в то время как страна борется с террористической группировкой «Аш-Шабаб», связанной с ИГ1 (деятельность организации запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.