Goldman Sachs: cитуацию на мировом рынке сырья можно описать фразой «кончилось все»

Москва, 8 февраля. Ситуацию с сырьем в мире можно описать фразой «кончилось все», поскольку фьючерсы на рынке бьют рекорды стоимости, заявил глава отдела сырьевых исследований в инвестиционном банке Goldman Sachs Джефф Карри.

Текущее положение нетипично и свидетельствует о том, что покупатели готовы переплачивать, чтобы немедленно получить товар. На текущий момент цена на ближайшие контракты выше, чем на фьючерсы с более отдаленной поставкой, хотя обычно бывает наоборот.

«Я занимаюсь этим уже 30 лет и никогда не видел таких рынков. У нас закончилось все, будь то нефть, газ, уголь, медь, алюминий, можете назвать что угодно, у нас все закончилось», — отметил специалист в эфире Bloomberg TV.

Газа в европейских ПХГ должно хватить до весны. Тем не менее, предсказать скорость его отбора непросто, указал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.