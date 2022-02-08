Депутат Вассерман: Порошенко отказался от политического убежища в России из-за США

Москва, 8 февраля. Бывший президент Украины Петр Порошенко не согласился на предложение российского лидера Владимира Путина о предоставлении убежища в РФ из-за своих кураторов из США, заявил депутат Госдумы, интеллектуал Анатолий Вассерман.

В интервью изданию «ПолитРоссия» политик прокомментировал слова Владимира Путина во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава государства заявил, что Россия готова предоставить Порошенко политическое убежище на фоне его сложного положения на Украине, пишет НСН.

Бывший украинский лидер в свою очередь отказался от предложения. В своем Telegram-канале он написал, что президент страны Владимир Зеленский хочет сделать «подарок Путину».

«Уедет Петр Порошенко из Украины, или останется, зависит от того, какое решение примут его кураторы в Вашингтоне. Его и Зеленского поддерживают разные стороны в США. Порошенко теснее связан с демократической партией, а Зеленский с республиканской», — заявил Вассерман.

Федеральное агентство новостей /

Депутат напомнил, что выборы в Палату представителей США запланированы на 8 ноября. Поэтому еще предстоит понаблюдать за тем, как разные представители американской власти «избивают» друг друга «кусками» Украины, заключил Вассерман.

Политолог Ростислав Ищенко ранее иронично сравнил Порошенко с «разборчивой невестой». По его словам, бывший президент Украины ничего не собирается просить у Путина.