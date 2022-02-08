Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 февраля 22:08
22:02
Общество
Минздрав России: детям продолжат оказывать плановую первичную медпомощь
22:00
Происшествия
Фура Daf насмерть сбила пешехода на автотрассе в Псковской области
21:59
Политика
Посол Нечаев заявил об отсутствии у России намерений опустить железный занавес
21:55
Общество
The Mirror: усталость может свидетельствовать о заражении «стелс-омикроном»
21:49
Шоу-бизнес
Певец Стас Михайлов похудел на десять килограммов после перенесенной операции
21:47
Происшествия
Два человека погибли в результате столкновения двух легковушек под Тверью
21:46
Весь мир
Египет планирует поставлять электричество через Ливию странам Северной Африки
21:40
Общество
Геронтолог Мамаев назвал причиной деменции у пожилых дефицит витамина B12
21:32
Политика
Европейские страны торопятся наращивать свои двусторонние контакты с Москвой
21:23
Весь мир
Российский ФБР займется делом афроамериканки, погибшей в результате полицейской погони
Все новости

Депутат Вассерман: Порошенко отказался от политического убежища в России из-за США

Политика
Депутат Вассерман: Порошенко отказался от политического убежища в России из-за США
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Москва, 8 февраля. Бывший президент Украины Петр Порошенко не согласился на предложение российского лидера Владимира Путина о предоставлении убежища в РФ из-за своих кураторов из США, заявил депутат Госдумы, интеллектуал Анатолий Вассерман.

В интервью изданию «ПолитРоссия» политик прокомментировал слова Владимира Путина во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава государства заявил, что Россия готова предоставить Порошенко политическое убежище на фоне его сложного положения на Украине, пишет НСН.

Бывший украинский лидер в свою очередь отказался от предложения. В своем Telegram-канале он написал, что президент страны Владимир Зеленский хочет сделать «подарок Путину».

«Уедет Петр Порошенко из Украины, или останется, зависит от того, какое решение примут его кураторы в Вашингтоне. Его и Зеленского поддерживают разные стороны в США. Порошенко теснее связан с демократической партией, а Зеленский с республиканской», — заявил Вассерман.

Депутат Вассерман: Порошенко отказался от политического убежища в России из-за США
Федеральное агентство новостей /

Депутат напомнил, что выборы в Палату представителей США запланированы на 8 ноября. Поэтому еще предстоит понаблюдать за тем, как разные представители американской власти «избивают» друг друга «кусками» Украины, заключил Вассерман.

Политолог Ростислав Ищенко ранее иронично сравнил Порошенко с «разборчивой невестой». По его словам, бывший президент Украины ничего не собирается просить у Путина.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Депутат Вассерман: Порошенко отказался от политического убежища в России из-за США
украина путин порошенко зеленский вассерман
Комментировать