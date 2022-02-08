Митрахович: канцлер ФРГ Шольц ничем не рискует, пообещав отказаться от газа к 2045 году

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, заявляя, что через два десятка лет его страна полностью откажется от природного газа, продемонстрировал «приверженность» общеевропейскому курсу, при этом он ничем не рискует: исполнения обещания надо ждать очень долго. Об этом ФАН рассказал научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что к 2045 году Германия откажется от нефти и газа, и станет полностью климатически нейтральной страной. ФРГ собирается перейти на энергию солнца, ветра и водорода.

«Вероятно, это будет крупнейший проект модернизации промышленности в Германии за последние 100 лет», — заявил Олаф Шольц.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович с сарказмом отметил, что давать прогноз на временной промежуток в 25 лет очень удобно: вряд ли в 2045 году спросят с кого-то из тех, кто сегодня входит в круги власти ФРГ, почему их обещания не выполнены. Собеседник ФАН заметил, что предсказывать, какая цена будет на газ на европейском рынке — занятие более рискованное.

Федеральное агентство новостей /

«Прогнозы, подобные заявлению канцлера ФРГ Олафа Шольца, сделанному накануне, являются, скорее, указанием к желаемым действиям, это — форма управления поведением других игроков. Технологии во всех отраслях нашей жизни, в том числе, в энергетике, постоянно совершенствуются. Но надо понимать, что, если слишком торопить события, вместо того, чтобы пользоваться плодами прогресса, можно усугубить ситуацию. В ближайшие два десятилетия может произойти что угодно, в том числе — в приоритетах международного сообщества. А пока что, статистика за 2021 год показала, что, несмотря на разговоры о «зеленой» энергетике, потребление угля в Германии выросло на 10 процентов. В Великобритании были запущены ТЭЦ, работающие на твердом топливе и мазуте», — уточнил аналитик.

Эксперт предположил, что заявление со стороны немецкого политика было сделано, чтобы угодить американским партнерам. Он напомнил, что совсем недавно в Вашингтоне прошел саммит по энергетической безопасности Европы. По словам Митраховича, заявление Шольца создает иллюзию, что, якобы, в недалеком будущем природный газ (имеется в виду именно российский газ) Европе станет не нужен. В то же время, Германия не отказывается от поставок «Газпрома». Митрахович напомнил, что цены на коммунальные услуги и продукты первой необходимости в странах Евросоюза растут, это влечет недовольство граждан. Он выразил уверенность, что в обозримом будущем европейские политики еще не раз изменят свои взгляды на допустимые источники энергии и процессы, происходящие в собственных странах.

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