Вашингтон, 8 февраля. На балансе Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеется значительное количество боевой техники советской эпохи, в том числе пушек МТ-12Р. В годы холодной войны они считались мощным оружием, но против современной бронетехники едва ли эффективны, пишет американский аналитик Джозеф Тревитик.

Недавно командование ВСУ провело учения с использованием орудий МТ-12Р. Их главным достоинством считается встроенный радар для обнаружения целей на поле боя при отсутствии визуального контакта из-за пыли или дыма, напоминает эксперт Джозеф Тревитик в публикации для издания The Drive. Пересказ статьи представлен «ПолитРоссией».

«Однако неизвестно, какова эффективная дальность этого радара и насколько точно он работает, Абсолютная максимальная дальность действия МТ-12Р при стрельбе бронебойными боеприпасами составляет около 3000 метров», — сообщает автор.

По словам Тревитика, с 60-х годов развитие противотанкового вооружения и других средств подавления вражеской бронетехники сделало огромный шаг вперед. Пушки ВСУ МТ-12Р выглядят настоящим анахронизмом и уступают в дальности стрельбы даже небольшим ПТРК, что способно озадачить любого военного эксперта. В актуальности использования этих артиллерийских орудий в современной войне можно обоснованно усомниться, резюмировал обозреватель The Drive.

Официальные представители РФ многократно призывали киевские власти прекратить провокационные обстрелы Донбасса и вернуться к выполнению минских договоренностей для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Ранее военный обозреватель «КП» Виктор Баранец поднял на смех помощь ВСУ со стороны «полуржавых» армий Литвы, Латвии и Эстонии. О главных проблемах Вооруженных сил Украины с точки зрения генерала ВСУ Сергея Кривоноса сообщал телеканал «360».