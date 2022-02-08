Продюсер «Богемской рапсодии» Грэм Кинг снимет байопик о Майкле Джексоне

Лондон, 8 февраля. Оскароносный британский продюсер Грэм Кинг, который принял непосредственное участие в съемках биографического фильма о легендарной рок-группе Queen, планирует создать новую картину. Предстоящий байопик будет посвящен королю поп-музыки Майклу Джексону.

Грэм Кинг сообщил, что картина выйдет при поддержке семьи покойного музыканта. Вместе с известным продюсером над проектом будет трудиться Джо Логан, написавший сценарии к одной из частей бондианы «007: Спектр» и культовому фильму «Гладиатор».

«Я впервые встретился с семьей Джексонов в 1981 году, и для меня большая честь перенести их наследие на большой экран. Сидя на стадионе "Доджер" во время концерта из серии Victory Tour, я никогда не мог представить, что почти 38 лет спустя мне выпадет честь быть частью этого фильма», — признался Кинг в интервью изданию Deadline.

Съемками биографической ленты займется компания Lionsgate. Сюжет фильма его создатели пока не раскрывают. Также остается неизвестной и примерная дата выхода картины в свет, передает RT.

Ранее имя обладателя 15 премий «Грэмми» Майкла Джексона всплыло во время эфира американского телеканала Fox News. Его ведущий Такер Карлсон отметил внешнее сходство спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси с покойным певцом.