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Премьер-министр Мали обвинил Францию в стремлении к разделу республики

Весь мир
Премьер-министр Мали обвинил Францию в стремлении к разделу республики
Федеральное агентство новостей  / 

Бамако, 8 февраля. Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига во время обращения к дипломатическому корпусу обвинил Париж в стремлении разделить африканскую республику.

«В 2013 году, когда французские солдаты освободили север региона от радикальных исламистов, началась последовательная работа по фактической сепарации нашего государства. Террористы успели укрыться и перегруппироваться, чтобы вернуться в строй с 2014 года», — заявил чиновник.

В контексте образовавшейся острой напряженности между Парижем и Бамако Маига также напомнил о Второй мировой войне:

«Американцы освободили Францию, но позже ее жители решили, что присутствие США им больше не нужно. Они призвали иностранных военных выметаться, оскорбляли своих защитников.

С тех пор, как 9 января Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ввело санкции в отношении Мали при поддержке Франции, наше правительство начало активно укреплять суверенитет страны. Эти две ситуации в чем-то схожи», — подчеркнул премьер.

По мнению Шогеля Кокалла Маига, ограничительные меры вводились с подачи Парижа и были направлены на то, чтобы выставить Бамако изгоем среди «братских государств Черного континента».

Премьер-министр Мали обвинил Францию в стремлении к разделу республики
Prt Scr youtube.com / RFI

«Им нужно задушить нашу экономику, довести республику до разрушения государственных институтов, скинуть действующее руководство и поставить во главу республики собственных марионеток.

Нас пытаются вассализировать, снова превратить в рабов, вернув новую форму колониального управления. Поэтому им и необходимо разделение страны», — заключил чиновник.

В конце января власти Мали дали послу Франции 72 часа на сборы перед высылкой. Поводом для подобного решения послужили высказывания руководства бывшей метрополии в адрес официального Бамако.

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