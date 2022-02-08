Дилара Зинатуллина объяснила, почему они с Моргенштерном пока не собираются в Россию

Дубай, 8 февраля. Живущие в Дубае блогер Дилара Зинатуллина и рэпер Алишер Моргенштерн не собираются возвращаться на родину. Паре нравится климат в Эмиратах.

Зинатуллина во время прямого эфира в Instagram рассказала о своей жизни в Дубае. Пока девушка наслаждается роскошной жизнью, ее супруг то пропадает на студии, то занимается ремонтом на их вилле.

«Я не скучаю по России. Если заскучаю сильно, то сразу же прилечу. Там холодно, а здесь тепло. Почему бы не провести время в Дубае», — заявила она.

Семейная жизнь нравится жене Моргенштерна, девушка уверена, что была создана для нее. Зинатуллина хлопочет по хозяйству и посвящает время блогерству.

Скандально известный рэпер улетел с женой в Дубай после обвинения в торговле наркотическими веществами. В ноябре сотрудники СК РФ проверяли творчество Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков и девиантное поведение.

Ранее Зинатуллина рассказала о неприятных последствиях — отеках и температуре — после распития алкогольных напитков в баре в Дубае. По мнению жены музыканта, ей могли что-то подсыпать в бокал.