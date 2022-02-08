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Блогер Бойцов развелся с моделью Демидовой из-за чрезмерного контроля с ее стороны

Шоу-бизнес
Блогер Бойцов развелся с моделью Демидовой из-за чрезмерного контроля с ее стороны
instagram.com  /  @sergeyboytcov

Москва, 8 февраля. Блогер Сергей Бойцов озвучил причину развода с фитнес-моделью и основательницей собственных онлайн-курсов Викторией Демидовой. По словам мужчины, экс-супруга слишком старалась его контролировать.

Бойцов и Демидова казались многим образцовой парой, несмотря на большую разницу в возрасте. Однако в прошлом году пара, у которой есть общий сын, внезапно объявила о расставании. Если верить блогеру, его отношения с экс-супругой рушились постепенно.

«Любая женщина любит контроль. Начинает манипуляции относительно детей. Это все привело к разрыву», — пояснил мужчина в программе «Прямой эфир» на канале «Россия-1».

По словам Бойцова, его бывшей жене важно быть с человеком, у которого есть энергия. Кроме того, Демидова более состоятельна, чем ее молодой экс-супруг. При этом блогер утверждает, что любил модель и всегда старался развиваться ради нее. Однако основательница онлайн-курсов не обладает терпением, поэтому хотела «все и сразу», подчеркнул мужчина.

После развода с Демидовой Бойцов не может видеться с их ребенком, поскольку мальчик родился в Майами. Модель живет с сыном в США, а блогер не может туда приехать, так как у него нет американского гражданства.

Певец Прохор Шаляпин поддержал Бойцова после развода с обеспеченной женой. Артист уточнил у Демидовой, почему она не нашла мужчину намного старше себя и не требовала у него богатства.

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бойцов блогер демидова
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