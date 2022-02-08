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Французский дипломат Геэнно назвал худшую ошибку НАТО в отношениях с РФ

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 20:30
Политика
Французский дипломат Геэнно назвал худшую ошибку НАТО в отношениях с РФ
Федеральное агентство новостей

Париж, 8 февраля. Обещание принять Украину и Грузию в состав НАТО можно назвать «худшим компромиссом» Альянса во взаимоотношениях с Россией. Об этом заявил бывший замгенсека ООН, французский дипломат Жан-Мари Геэнно.

По словам специалиста по международным отношениям, данное на саммите в Бухаресте в 2008 году обещание о принятии в состав Альянса Украины и Грузии стало поводом для беспокойства в России. А расширение НАТО на восток после распада Советского Союза оказалось ошибкой.

Геэнно считает, что Россия не планирует работать над воссозданием СССР. Тем не менее представители власти РФ намерены установить близкие отношения с Украиной.

«После окончания холодной войны следовало глубоко переосмыслить европейский порядок, и было бы лицемерием утверждать, что расширение НАТО совместимо с развитием настоящих дружеских отношений с Россией», — сказал дипломат.

Ранее директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник назвал вступление Украины в НАТО в нынешней ситуации «нереальным путем». «Национальная служба новостей» сообщила о заявлении бывшего главы украинской Службы внешней разведки Николая Маломужа, в котором генерал армии гвоорил о недостаточной помощи Киеву со стороны НАТО.

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