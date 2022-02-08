Публицист Винников: «Россия при помощи энергетики защищает свои национальные интересы»

Громкие политические события начала 2022 года отодвинули — пока непонятно, как долго это продлится по времени, — на задний план ситуацию в мировой и европейской энергетике. Ценовые дисбалансы (относительно теплотворности соответствующих энергоносителей), возникшие в октябре-декабре прошлого года, когда «газовый» киловатт стоил втрое дороже «нефтяного», вроде бы сглаживаются и вряд ли повторятся в обозримом будущем: газ находится в диапазоне 900–1100 долларов за тысячу кубов, уран стоит 40–45 долл. за фунт, преданный было зеленой анафеме уголь устойчиво растет, уже превысив планку в 230 долл. за тонну, по той же траектории следует и нефть, баррель которой все ближе подбирается к знаковой, но очень давно оставленной отметке в 100 долларов.

Однако глобальные массмедиа продолжают обвинять Россию не только в подготовке «агрессии» против Украины, но и, «вторым голосом», в организации мирового энергетического, а на перспективу — и продовольственного (производство азотных удобрений!) кризиса. В каком-то смысле эти обвинения даже не абсолютно беспочвенны: ни для кого не секрет роль России в соглашении ОПЕК+, объединяющем 23 страны — экспортера нефти, обеспечивающие около 70% поставок черного золота на мировые рынки. Точно так же ни для кого не секрет усилия нашей страны по созданию «газовой ОПЕК», или ОГЕК, предполагающей аналогичную координацию продаж и голубого золота. Во всем этом при желании можно увидеть очевидные признаки «картельного сговора».

Но давайте посмотрим на ситуацию с иной точки зрения, которая всячески замалчивается орущей про «агрессивную и коварную» Россию информационно-политической машиной коллективного Запада. За 11 месяцев 2021 года наша страна экспортировала энергоносителей на 235,7 млрд долл., за 2020 год — на 167 млрд долл. Это сотни миллионов тонн нефти и угля, сотни миллиардов кубометров газа, то есть гигантские объемы физических веществ, которые нужно добыть, переработать и в ряде случаев доставить покупателю. За те же два года страны коллективного Запада напечатали, по разным оценкам, от 9 до 15 трлн долл., ничем, по их же собственному признанию, не обеспеченных. И мало того, что на эти «фантики» они обеспечивают себя всем необходимым, включая тепло, свет, еду и даже покупают целые страны, они еще вводят санкции и другие ограничения, затрудняющие или не позволяющие другим странам, получившим такие «фантики», покупать за них то, что им хочется, а порой даже жизненно необходимо, в государствах коллективного Запада!

ФБА «Экономика сегодня» /

Есть, мягко говоря, очень большие сомнения в том, что такой «мировой порядок, основанный на правилах» и установленный во всем мире после краха СССР, является хоть в минимальной мере справедливым или хотя бы ведущим к общему прогрессу цивилизации. Во всяком случае, относительно однополярного мира Pax Americana история последнего тридцатилетия свидетельствует прямо противоположное: утверждается не просто «право сильного», но действия этого «сильного» и утверждаемого им права (правил) оказываются в конечном счете направлены на сокращение численности человечества и стагнацию или даже деградацию его развития.

Тем более всем памятны внеэкономические манипуляции (например, провозглашение пандемии COVID-19, в «запуске» которой ключевую роль, чего никто не может отрицать, сыграли крупнейшие импортеры энергоносителей, США и КНР, и соответствующие антикоронавирусные ограничения по всему миру), из-за чего цены на энергоносители падали практически до нуля и даже ниже нуля, уходя в область отрицательных значений, или курс на «бескарбоновую экономику», якобы вытекающий из антропогенной природы «глобального потепления» (что далеко не научно установленный факт, но всемирно распиаренная гипотеза, аналогичная известной гипотезе антропогенного происхождения озоновых дыр, получившей тогда мощную поддержку со стороны химической корпорации DuPont).

Так что действия России на мировом энергетическом рынке направлены всего лишь на защиту своих национальных интересов в условиях категорически дискриминационных финансово-сырьевых «ножниц» глобального рынка, ежегодно вырезающих «по живому» из нашей страны не просто реальные ресурсы в эквиваленте нескольких сотен миллиардов долларов, но и миллионы «досрочно» умерших и не родившихся граждан нашей страны. Те же самые соображения справедливы и для других стран, особенно энергодефицитных и «безденежных», типа современной Украины, где для покрытия растущих «дыр» энергобаланса были вынуждены отказаться от плановых ремонтов энергоблоков своих АЭС и не только запустить все их одновременно, но и осуществлять «маневры по мощности», что грозит повторением чернобыльской катастрофы 1986 года в еще больших, чем 36 лет назад, масштабах…

Будем надеяться, все эти моменты, непосредственно касающиеся системной безопасности нашей страны, Европы и мира в целом, вскоре окажутся озвучены и на официальном уровне.

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