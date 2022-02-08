Делегация из ОАЭ посетила Израиль впервые после нормализации отношений

Три члена Национального совета ОАЭ посетили израильский Кнессет (парламент), став первой эмиратской делегацией в еврейском государстве с момента подписания так называемого Авраамского договора, регламентирующего вопросы нормализации отношений.

UAE National Council delegation in first visit to Israeli Knesset since the US-brokered normalisation of ties in 2020 https://t.co/s97dQLfgQX pic.twitter.com/bI7zwiEyEU — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 7, 2022

Группу арабских законодателей возглавил председатель Комитета по обороне, внутренним и иностранным делам Али Рашид аль-Нуайми. Он и его соотечественники Сара Фалакназ и Марван Альмхейри начали свой визит в страну с посещения мемориального музея «Яд Вашем», где возложили венок в память о жертвах Холокоста. После этого представители Абу-Даби направились на встречу со своими израильскими коллегами, в том числе со спикером Кнессета Мики Леви.

«Когда мы говорим об Авраамском договоре, мы хотим, чтобы вы смотрели на общую картину. Это не только политическое соглашение, не вопрос, связанный с безопасностью и обороной. Нет, это агент перемен для всего региона», — сказал Аль-Нуайми.

Также он выразил мнение о необходимости усиления двусторонних контактов Абу-Даби и Тель-Авива по всем направлениям.

History in the Knesset: UAE lawmakers visit the Israeli parliament for the first timehttps://t.co/1SfH2o0mHu#AbrahamAccords pic.twitter.com/aHvd25V6XP — The Knesset (@KnessetENG) February 7, 2022

Не повод для сомнений

ОАЭ стали первой из четырех стран, которые в 2020-м — начале 2021 года при активном посредничестве со стороны США подписали соглашение о нормализации отношений с Израилем. Позже инициативу поддержали Бахрейн, Марокко и Судан.

Федеральное агентство новостей /

Событие вызвало широкий резонанс во всем мусульманском мире, особенно в Палестине, которая имеет давние территориальные споры с евреями и не может добиться международного признания своей государственности.

Нередко взаимные палестино-израильские разногласия приводят к прямой вооруженной конфронтации. Одним из наиболее ярких примеров стал конфликт, произошедший в секторе Газа в мае 2021 года.

Федеральное агентство новостей /

Несмотря на то, что в период 11-дневной войны ОАЭ были на стороне Палестины и выступали с критикой действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сейчас, во время первого визита в Кнессет, эмиратские законодатели существенно смягчили свою риторику.

Members of UAE Federal National Council to visit Knesset for the first time; Knesset Speaker MK Levy: An expression of peace and fraternity between the two peopleshttps://t.co/kVueyukzLS#AbrahamAccords pic.twitter.com/aVpDSUgq78 — The Knesset (@KnessetENG) February 6, 2022

Коснувшись этой острой темы в израильском парламенте, Али Рашид аль-Нуайми отметил, что после той вспышки насилия в регионе многие задавались вопросом о будущем Авраамского договора, однако он назвал произошедшее недостаточно веским поводом для разрыва с таким трудом достигнутых соглашений.

«Я хочу, чтобы все знали, что пути назад нет, мы движемся вперед. Мы не повторяем историю, а пишем ее», — заявил арабский чиновник.

Израильский взгляд

Рам Бен Барак, глава израильского Комитета по иностранным делам и обороне, принимающий зарубежных гостей, назвал эмиратцев «соседями и братьями». Он также высказал позицию своей страны относительно исторического мирного договора.

«Существует заблуждение, будто соглашение о нормализации основано только на одном элементе — общих угрозах и вызовах, но это самая малая часть сделки. Израиль привержен договору и планирует укреплять и расширять его во всех областях», — сказал высокопоставленный чиновник Кнессета.

In first, UAE parliamentary delegation visits the Knesset - Lawmakers welcome dignitaries from Gulf state as ‘neighbors and brothers’; group also visits Yad Vashemhttps://t.co/cFhBq76jYE — Jerusalem World News (@JerusalemWN) February 8, 2022

Несмотря на то, что данный визит делегации из ОАЭ стал первым, представители Тель-Авива уже неоднократно посещали страну Персидского залива. Только за последние два месяца в Абу-Даби побывали премьер-министр Нафтали Беннет и президент Ицхак Герцог.

За почти полтора года, минувшие с момента подписания Авраамского договора, в столицах двух налаживающих контакт государств состоялось взаимное открытие посольств, были заключены сделки в области торговли, туризма и безопасности.

Федеральное агентство новостей /

Стараются не отставать от ОАЭ и другие участники соглашения с Израилем. Например, только на прошлой неделе Бахрейн подписал с Тель-Авивом договор о сотрудничестве в военной сфере. Так что, несмотря на противодействие со стороны противников мирного процесса, богатые страны региона все же держат курс на стабилизацию обстановки.

Впрочем, не исключено, что участники Авраамского договора становятся первыми претендентами в новый собираемый Израилем военно-политический блок, который может в перспективе стать ближневосточным аналогом НАТО.