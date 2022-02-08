Сланцевые компании в США наращивают добычу нефти после прошлогоднего обвала

Вашингтон, 8 февраля. США возобновили добычу сланцевой нефти из-за возросшего спроса, несмотря на растущие затраты на рабочую силу и оборудование, сообщает агентство Reuters.

Пандемия сильно ударила по нефтегазовой отрасли США, прежде всего по сланцевому сектору. В 2020 году обанкротились полторы сотни производителей, в 2021-м также наблюдались проблемы. Число газовых и буровых установок неуклонно сокращалось, компании приостанавливали работу, многие не пережили кризис, связанный с пандемией, отсутствием спроса и логистическими трудностями.

Однако летом рынок продемонстрировал неожиданно быстрое восстановление — добыча резко увеличилась. Специалисты прогнозируют рост числа сделок вокруг сланцевых месторождений. Особенно прибыльным они назвали бассейн Денвера в Колорадо.

В то же время аналитики опасаются, что подорожание черного золота приведет к чрезмерному объему добычи, в результате чего это приведет к переизбытку предложения. Эксперты ожидают сохранения высоких котировок нефти в американском сегменте рынка из-за холодной погоды.