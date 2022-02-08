Вашингтон, 8 февраля. Министерство энергетики США скорректировало прогнозы по нефтедобыче и стоимости черного золота в 2022 году.

Исполнительный департамент правительства Соединенных Штатов Америки, отвечающий за энергетическую и ядерную безопасность страны, внес изменения в ожидания от цен на североморскую нефть марки Brent.

Кроме того, ведомство увеличило прогноз по нефтедобыче на текущий год. Так, эксперты ожидают, что баррель самой популярной нефти поднимется в цене до 82,87 доллара. «Бочка» сырья по нынешнему прогнозу оценивается в 74,95 доллара.

Национальная добыча нефти в государстве может вырасти в этом году на 170 тыс. баррелей в сутки, полагают аналитики министерства. Итоговые ожидания — 11,97 млн баррелей в сутки.

Согласно информации Службы внешней разведки России, Соединенные Штаты также нелегально каждый месяц добывают на территории Сирии порядка 3 млн баррелей нефти. В этом им помогают курдские формирования «Сирийских демократических сил».