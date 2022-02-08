Европейские страны торопятся наращивать свои двусторонние контакты с Москвой

Чем дальше, тем больше страны-члены НАТО начинают напоминать экипаж корабля, который после удара о «рифы» украинского кризиса приступил к выполнению команды «Спасайся, кто может!» Подробнее — в материале Андрея Союстова.

«Больной человек» Европы

В ноябре 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО, чем вызвал негодования в Вашингтоне и Лондоне. Но был ли Макрон неправ? Если посмотреть на происходящее с Североатлантическим Альянсом непредвзято, то быстро становится понятно, что НАТО уже стала «больным человеком» Европы, единство рядов и целесообразность существования которого вызывает с каждым годом все большие сомнения.

Любящий декларировать свою оборонительную направленность, Альянс давно превратился в инструмент продвижения американской экспансии и в главный механизм подрыва европейской безопасности. Все это было наглядно продемонстрировано в ходе расширения НАТО на восток.

В то же время каждый кризис в истории современной Европы натовские военные бюрократы стремятся под разнообразными удобными предлогами проигнорировать. Другими словами, Альянс настолько сильно концентрируется на демонстрации своей готовности к глобальному противостоянию с «тоталитарной Россией», что размениваться на участие в чем-то менее масштабном, чем Третья мировая война, считает ниже своего достоинства. Следствием подобного status quo стала полная беспомощность НАТО при столкновении с миграционном и ковидном кризисами. Украинский же кризис и вовсе потряс НАТО до самых основ: вдруг выяснилось, что из-за Украины быть «брошенными в топку» Третьей мировой войны мало кто из членов НАТО хотел бы. Точнее, этого не хотел никто из них. При этом пойти навстречу российским предложениям по безопасности в Европе, подразумевающим гарантию сохранения Украиной внеблокового статуса, в Альянсе не то, что не решились, а просто не смогли.

ФБА «Экономика сегодня» /

Почему? Во-первых, в силу инерции: слишком давно в НАТО привыкли рассматривать РФ исключительно как противника, удовлетворение даже законных требований которого «умалит честь и достоинство» Альянса. Во-вторых, активная антироссийская позиция таких членов НАТО, как Великобритания, Польша, Литва, Латвия и Эстония априори блокировала любые попытки конструктивного коллегиального обсуждения в Альянсе проблематики отношений НАТО с Россией. В-третьих, НАТО привыкла следовать в русле политики США, тем самым фактически отказавшись от своей субъектности в пользу Вашингтона. Однако российские инициативы по гарантиям безопасности застали Вашингтон врасплох, плюс к выработке за океаном четкой переговорной позиции мешала подковерная склока американских «ястребов», возглавляемых госсекретарем Энтони Блинкеным и президентом Джо Байденом. В отсутствие внятных инструкций из Вашингтона в НАТО не придумали ничего лучше, чем свести весь диалог с Москвой о европейской безопасности к муссированию темы «подготовки Россией агрессии против Украины».

«От НАТО [мы получили] ответ настолько идеологизированный, настолько он дышит исключительностью Североатлантического Альянса, его особой миссией, особым предназначением, что мне даже было немножко стыдно за тех, кто эти тексты писал», — констатировал глава МИД России Сергей Лавров.

Спасайся, кто может!

Можно удостоверить, что в отношении украинского кризиса Альянс выступил в привычном для него амплуа политического конферансье, оперируя идеологемами полувековой давности об агрессии России. Вместе с тем НАТО поторопилась самоустраниться от какого-либо участия в деэскалации украинского кризиса. Действия США и Великобритании по отправке на Украину своих военных инструкторов и «накачиванию» ВСУ западным вооружением в штаб-квартире НАТО никаких возражений не вызвали. То есть Альянс вновь продемонстрировал, что, вопреки собственным программным документам, не способен быть гарантом безопасности в Европе.

Полная разморозка конфликта в Донбассе и/или попытка силовой провокации ВСУ на границе с Крымом могли как минимум обернуться для Европы масштабными экономическими потерями, а как максимум — привести еще и к неконтролируемому росту военной конфронтации стран-членов НАТО с Россией. Не совсем рациональные действия правительства Польши и прибалтийских государств, привыкших существовать в странной парадигме «Россия — слабая и отсталая страна, которая, вынашивает агрессивные планы против всего мира», на очевидный «разогрев» украинского кризиса отреагировали лишь усилением антироссийской риторики. Но в Берлине, Париже и многих иных европейских столицах отнеслись к происходящему более прагматично.

Федеральное агентство новостей /

Европа столкнулась с ситуаций, когда надежды на «дядю Сэма» перестали оправдываться, а громадный и неповоротливый механизм НАТО оказался парализован. При этом с украинской территории ветер нес в Европу все более усиливающийся запах пороха.

Вот тут-то на европейских просторах и прозвучала та самая команда «Спасайся, кто может!»

В условиях паралича НАТО европейским странам пришлось вспоминать о необходимости собственной субъектности. Европейские лидеры наперегонки бросились заявлять, что не собираются отправлять свои войска на помощь Украине в случае ее гипотетического конфликта с Россией. Затем те же лидеры начали буквально выстраиваться в очередь, чтобы провести переговоры с президентом России. Так, 1 февраля в Москве побывал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, 7 февраля — президент Франции Эмманюэль Макрон. На 15 февраля запланирован визит в Россию канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Получилось, что спровоцированный коллективным Западом украинский кризис вместо того, чтобы сплотить НАТО вокруг США в «деле защиты Украины от российской агрессии», привел к прямо обратному, то есть к постепенному отходу европейских государств от блоковой политики в пользу политики национальной, а также к наращиванию столицами Европы своих двусторонних контактов с Москвой.

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