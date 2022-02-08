Вершина русского кинематографа: кто из наших соотечественников получал «Оскар»

Совсем скоро в мире кинематографа состоится главное событие — церемония вручения премии «Оскар». Пока эксперты Американской академии кинематографических искусств спорят, кто же достоин заветной статуэтки, ФАН вспоминает российских и советских режиссеров, кто был удостоен награды.

Илья Копалин и Леонид Варламов

В 1942 году под руководством советских кинорежиссеров-документалистов Ильи Копалина и Леонида Варламова фронтовыми операторами был снят полнометражный документальный фильм о Великой Отечественной войне «Разгром немецких войск под Москвой».

Кадр из фильма «Разгром немецких войск под Москвой» /

Именно эта лента стала первой в истории Советского Союза, которая завоевала «Оскар».

Совместная работа режиссеров проходила в сжатые сроки, монтажом занимались в свободное от основных воинских обязанностей время, невзирая на время суток. Долгое время кинематографистам приходилось жить в полуподвальном помещении студии, которая была переоборудована в казарму. Стилистика и многие композиционные моменты картины нашли отражение в следующей работе о Сталинградской битве — «Сталинград».

Сергей Бондарчук

Global Look Press / Russian Look

Режиссер Сергей Бондарчук был удостоен высшей премии Американской киноакадемии за создание киноэпопеи в четырех частях «Война и мир». Ее продолжительность составила 6 часов 13 минут, в кинотеатрах ее показывали двумя частями и с антрактом в два с половиной часа. Картина была удостоена награды в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Кадр из фильма «Война и мир» /

Экранизация одноименного романа Льва Толстого стала для Бондарчука одной из самых масштабных лент в творческой карьере. Работы длились с 1961 по 1967 год. Картина вошла в историю советского кинематографа как одна из самых высокобюджетных. В период съемки режиссер уделял особое внимание батальным сценам и новой по тем временам панорамной съемке.

Акира Куросава и советско-японский фильм «Дерсу Узала»

ТАСС / Автор: Демченко Михаил Кредит: Михаил Демченко/ТАСС

Да, Акира Куросава не был советским гражданином, однако без «русского следа» в его карьере не обошлось. Японский кинорежиссер, сценарист и продюсер несколько десятков лет хотел экранизировать роман Владимира Арсеньева «Дерсу Узала». В итоге он пришел к своей цели. Одноименная лента была снята в Москве, а впоследствии номинирована на «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке». Картина пришлась по душе экспертам, и Куросава получил заветную награду.

Кадр из фильма «Дерсу Узала» /

Творчество Акиры Куросавы оказало неоспоримое влияние на кинематограф всего мира. Он вошел в историю как режиссер классического японского кино.

Владимир Меньшов

Кадр из фильма «Дневной дозор» /

Режиссеру Владимиру Меньшову высшую награду Американской киноакадемии принесла знаменитая лента «Москва слезам не верит». Картина была отмечена в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Несмотря на то, что обладателем золотой статуэтки Меньшов все же стал, но награду забрать сразу не получилось.

Кадр из фильма «Москва слезам не верит» /

Дело в том, что сам режиссер не мог покинуть СССР. Как выяснилось позже, кинематографист стал жертвой доносов своих же коллег, что и помешало выехать с территории Союза. Примечательно еще и то, что за рубежом ленту высоко оценили критики, чего не скажешь о родине режиссера. Нашлись даже те, кто отговаривал Меньшова продолжать работать в кино.

Никита Михалков

В 1995 году картина режиссера Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» стала первой российской лентой, отмеченной «Оскаром» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Кинематографист лично присутствовал на вручении награды.

Кадр из фильма «Утомленные солнцем» /

Как рассказывал сам Михалков, в период съемок оскароносной ленты многое приходилось делать самостоятельно. Ведь если в советское время кинематограф спонсировался государством, то теперь пришло новое время: денег на кино просто не было. Ярко зеленеющие кроны деревьев, которые есть на кадрах фильма, приходилось делать искусственно, привязывая зеленые листья к веткам, потому что на улице была осень и минусовая температура.

Александр Петров

Global Look Press / Genrietta Peryan/Russian Look

Аниматор Александр Петров с гордостью завершает список советских и российских режиссеров, награжденных «Оскаром». Короткометражный анимационный фильм «Старик и море», созданный на основе одноименной повести Эрнеста Хемингуэя, до сих пор остается единственным мультфильмом, которого удостоили высшей кинематографической награды в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».

Кадр из мультфильма «Старик и море» /

Петров и раньше представлял свои работы американским экспертам, однако «Оскар» взял лишь его один мультфильм.

Ранее пользователи соцсетей обвинили Американскую киноакадемию за слишком «белый» «Оскар». При том, что сразу в нескольких номинациях награды в прошлом году ушли афроамериканцам, но среди них не было одной из главных — за лучшую мужскую роль. О том, мешают ли подобные общественные настроения объективной оценке искусства, в беседе с ФАН ранее рассказал российский кинокритик Андрей Дементьев.