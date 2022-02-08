Капитан «Вашингтона» Овечкин выведен из ковид-протокола НХЛ

Вашингтон, 8 февраля. Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который пропустил Матч звезд НХЛ из-за коронавируса, покинул ковид-протокол НХЛ.

Журналист Том Гулитти сообщил в Twitter-аккаунте, что российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин бессимптомно перенес коронавирус и был выведен из ковид-протокола КХЛ. Нападающий столичного клуба сможет принять участие в ближайшем матче регулярного чемпионата с «Коламбусом».

Овечкин получил положительный результат теста на COVID-19 в начале февраля. Из-за этого 36-летний нападающий не смог принять участие в Матче всех звезд НХЛ.

Ранее нападающий петербургского СКА Андрей Кузьменко покинул расположение сборной России по хоккею на ОИ в Пекине. Форвард получил микротравму.