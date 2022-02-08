S&P Global Ratings: ЦБ РФ поддержит банковский сектор в случае санкций

Нью-Йорк, 8 февраля. Эксперты S&P Global Ratings перечислили последствия для российского финансового рынка потенциальных рестрикций со стороны США и Европы.

Новые санкции против отечественных кредитных компаний в случае эскалации ситуации на Украине, скорее всего, отрицательно повлияют на внешнюю торговлю Российской Федерации, считают в S&P.

Кроме того, сократятся возможности Москвы в осуществлении трансграничных операций. Однако Центральный банк РФ способен с помощью имеющихся у него инструментов оказать помощь банковскому сектору. При этом расходы на поддержку окажутся ограниченными, полагают в американской компании, исследующей финансовые рынки.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что Россия за последнее время значительно повысила устойчивость к экономическим санкциям, в том числе за счет наращивания валютных запасов. По данным на 28 января, объем международных резервов страны достигал 634,1 млрд долларов.