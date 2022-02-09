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Лента
09 февраля 16:23
16:20
Весь мир
Россия может начать производство «Спутника V» в Египте уже весной текущего года
16:20
Происшествия
Двух наркозакладчиков в форме полицейских задержали в Екатеринбурге
16:19
Политика
Экс-президент Польши Валенса призвал Запад жестко ответить Москве за «вторжение» на Украину
16:15
Происшествия
Юноша избил дочь солиста регги-группы Jah Division в московском супермаркете
16:14
Экономика
Минэкономики ФРГ выразило обеспокоенность из-за ситуации с заполненностью ПХГ
16:14
Происшествия
Семья погибшего Просвирнина согласилась с версией о ненасильственной смерти журналиста
16:14
Общество
Глава «Мегалайна» Корупятник дал властям Петербурга совет по улучшению жизни горожан
16:12
Общество
Врач Зыкова заявила, что восстановление после омикрон-штамма COVID-19 может занять полгода
16:10
Политика
«Здесь найдете свою смерть»: Соловьев призвал Запад прийти в чувство и не угрожать России
16:10
Происшествия
ФСБ опубликовала видео задержания предполагаемых членов «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
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«Зона фейков 2.0». Информационные провокации Запада против России

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 15:49
Общество

По мнению автора программы, публициста Игоря Кимаковского, практически все информационные провокации против России формируются спецслужбами США, Великобритании, Польши и Украины. Запад регулярно наносит «гибридные удары», щедро разбавляя правду откровенной ложью. Конечная цель — превратить недостоверную информацию в истину. Ярким примером этого являются нескончаемые попытки переписать историю Второй мировой войны и обелить нацистов.

Главный инструмент гибридной войны — ложь. Какие фейки сегодня обретают популярность быстрее всего? Почему СМИ подталкивают Россию и Украину к настоящей войне? Как противостоять информационным атакам, грамотно реагировать на провокации и не становиться жертвой фейков? Как увеличить в нашей стране число настоящих патриотов и профессиональных информационных бойцов? Ответы на эти и другие вопросы найдете в новом выпуске программы «Зона». 

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Все новости / Общество / «Зона фейков 2.0». Информационные провокации Запада против России
гибридная война политика фейки зона игорь кимаковский
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