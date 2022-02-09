«Зона фейков 2.0». Информационные провокации Запада против России

По мнению автора программы, публициста Игоря Кимаковского, практически все информационные провокации против России формируются спецслужбами США, Великобритании, Польши и Украины. Запад регулярно наносит «гибридные удары», щедро разбавляя правду откровенной ложью. Конечная цель — превратить недостоверную информацию в истину. Ярким примером этого являются нескончаемые попытки переписать историю Второй мировой войны и обелить нацистов.

Главный инструмент гибридной войны — ложь. Какие фейки сегодня обретают популярность быстрее всего? Почему СМИ подталкивают Россию и Украину к настоящей войне? Как противостоять информационным атакам, грамотно реагировать на провокации и не становиться жертвой фейков? Как увеличить в нашей стране число настоящих патриотов и профессиональных информационных бойцов? Ответы на эти и другие вопросы найдете в новом выпуске программы «Зона».