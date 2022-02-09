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Удивлен, или Запоздалая реакция принца Уильяма на решение королевы

Общество
Удивлен, или Запоздалая реакция принца Уильяма на решение королевы
royal.gov.uk

Лондон, 9 февраля. В минувшее воскресенье королева Елизавета отпраздновала платиновый юбилей своего правления. Первым подарком, который она сделала не совсем себе, стало назначение титула королевы-консорт своей невестке — Камилле Паркер-Боулз, пишет журнал Elle

Решение монарха стало большой неожиданностью для всех. Удивлен был даже принц Чарльз. Для него такой жест от матери оказался чрезмерно щедрым. 

После гибели принцессы Дианы вся британская общественность была настроена против любовницы Чарльза. Герцогиня Корнуолльская несколько раз даже подвергалась нападениям со стороны населения. Однажды ее закидали булочками. 

Но сегодня все изменилось, Камилла занимает почетное 11 место в рейтинге популярности среди членов королевской семьи. 

По данным опросов, 44% британцев уверены, что именно она должна получить титул принцессы-консорт, а остальные 21% продолжают ее ненавидеть и считают, что она не достойна никакого титула.

При этом решение королевы никто критиковать не стал. Старший внук королевы принц Уильям был настолько ошарашен, что отреагировал только на следующий день. Выяснилось, что он не был предупрежден о ее выборе и узнал о таком назначении в ночь перед юбилеем.

«Принц Уильям был удивлен и при этом искренне счастлив за Камиллу. Он считает, что она полностью заслуживает звание королевы-консорта», — сообщают они. 

Выходит, что у герцога Кембриджского нет никаких обид на мачеху. Принц Гарри пока ничего об этом не сказал. Известно лишь, что он вскоре выпустит мемуары, где расскажет о своих детских воспоминаниях и в том числе об отношении к бывшей любовнице отца.

Ранее сообщалось, как принц Уильям умолял Кейт Миддлтон не рожать ему четвертого ребенка. 

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