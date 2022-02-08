Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 февраля 19:08
19:08
Общество
Россияне за 2021 год потратили на покупку новых авто более 3 трлн рублей
19:04
Политика
«Мнение США ничтожно»: Виктор Литовкин о позиции американцев по «курильскому вопросу»
19:03
Происшествия
Момент массового ДТП на Рублевском шоссе в Москве попал на камеры видеонаблюдения
19:02
Общество
Эксперт по гражданской обороне усомнился в эффективности закона о самозащите
19:01
Экономика
Депутат Авксентьева выступила за индексацию пособий работающим пенсионерам
19:00
Общество
Главные новости дня: 8 февраля
18:59
Армия
Народная милиция ЛНР перехватила беспилотник ВСУ в районе населенного пункта Попасная
18:57
Общество
Муром вошел в пятерку самых романтичных городов России
18:53
Общество
Редактор КВН Марфин высказался о возможном появлении Нагиева в роли ведущего телеигры
18:53
Технологии
Компания Apple купила стартап, который создает музыку с помощью искусственного интеллекта
Все новости

Народная милиция ЛНР перехватила беспилотник ВСУ в районе населенного пункта Попасная

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 19:04
Армия
Народная милиция ЛНР перехватила беспилотник ВСУ в районе населенного пункта Попасная
dan-news.info

Луганск, 8 февраля. Бойцы Народной милиции Луганской Народной Республики перехватили беспилотник, с помощью которого ВСУ планировали корректировать артиллерийский огонь. Об этом сообщил представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

Во вторник официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил СМИ о предотвращении провокации со стороны ВСУ. Народная милиция сумела перехватить беспилотник украинских солдат в районе населенного пункта Попасная. По словам Филипоненко, при помощи дрона ВСУ планировали корректировать огонь из артиллерийских установок.

«Противник осуществил запуск беспилотного летательного аппарата "Лелека-100", способного передавать видеоизображение в режиме реального времени, определять точные географические координаты, передавая их на пункт управления огнем и осуществлять запись данной информации», — рассказал Филипоненко.

Одновременно с этим Народная милиция республики отметила движение артиллерийских средств 24-й бригады ВСУ и приведение в боевую готовность минометного взвода в районе Новоалександровки.

Ранее Филипоненко сообщал, что украинские спецслужбы готовят провокации на подконтрольных им территориях в Харьковской, Донецкой или Луганской областях. Цель провокаций состоит в оправдании агрессии ВСУ против Донбасса.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Народная милиция ЛНР перехватила беспилотник ВСУ в районе населенного пункта Попасная
украина всу донбасс
Комментировать