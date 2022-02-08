Народная милиция ЛНР перехватила беспилотник ВСУ в районе населенного пункта Попасная

Луганск, 8 февраля. Бойцы Народной милиции Луганской Народной Республики перехватили беспилотник, с помощью которого ВСУ планировали корректировать артиллерийский огонь. Об этом сообщил представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

Во вторник официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил СМИ о предотвращении провокации со стороны ВСУ. Народная милиция сумела перехватить беспилотник украинских солдат в районе населенного пункта Попасная. По словам Филипоненко, при помощи дрона ВСУ планировали корректировать огонь из артиллерийских установок.

«Противник осуществил запуск беспилотного летательного аппарата "Лелека-100", способного передавать видеоизображение в режиме реального времени, определять точные географические координаты, передавая их на пункт управления огнем и осуществлять запись данной информации», — рассказал Филипоненко.

Одновременно с этим Народная милиция республики отметила движение артиллерийских средств 24-й бригады ВСУ и приведение в боевую готовность минометного взвода в районе Новоалександровки.

Ранее Филипоненко сообщал, что украинские спецслужбы готовят провокации на подконтрольных им территориях в Харьковской, Донецкой или Луганской областях. Цель провокаций состоит в оправдании агрессии ВСУ против Донбасса.