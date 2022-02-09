Директора строительной фирмы обвиняют в крупном налоговом преступлении в Курске

Курск, 9 февраля. Генерального директора строительной компании Сеймского округа Курска обвиняют в неуплате налогов в крупном размере.

Следствие считает, что руководитель строительного предприятия уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость за счет включения в налоговые декларации и другие документы ложных сведений по выполнению субподрядных работ при строительстве объектов торговли. Бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше 19 миллионов рублей, сообщили сетевому изданию «Друг для друга» в пресс-службе прокуратуры Курской области.

Уголовное дело будет направлено в Промышленный районный суд Курска вместе с исковым заявлением о взыскании суммы ущерба от налогового преступления.

Ранее ФАН рассказывал о возбуждении уголовного дела в отношении главы строительной компании в Белгороде. Он обвиняется в неуплате налогов на сумму более 17 миллионов рублей.