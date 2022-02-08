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Редактор КВН Марфин высказался о возможном появлении Нагиева в роли ведущего телеигры

Общество
Редактор КВН Марфин высказался о возможном появлении Нагиева в роли ведущего телеигры
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 8 февраля. Информация о появлении российского шоумена Дмитрия Нагиева на месте бессменного ведущего популярной юмористической телеигры КВН Александра Маслякова появилась в прессе после слов комика Дениса Косякова. Распространившиеся слухи прокомментировал продюсер программы Михаил Марфин.

Марфин заявил, что авторы проекта не планируют раскрывать имя ведущего игр одной восьмой финала Высшей лиги КВН до выхода передачи в эфир. Об этом продюсер рассказал в интервью изданию «Собеседник». Он также напомнил, что ранее уже появлялись малообоснованные доводы, будто место Маслякова займет его сын или шоумен Иван Ургант. По мнению собеседника редакции, аналогично ситуация складывается и с Дмитрием Нагиевым.

«Пусть пока поговорят. А потом выйдет передача, и все все узнают», — резюмировал Марфин.

Ранее Александр Масляков сообщил о своем повторном заражении COVID-19. Он отметил, что врачи рекомендовали ему поправить свое здоровье и на время передать обязанности ведущего КВН кому-то другому.

Имя предполагаемого нового куратора телеигры Нагиева 7 февраля назвал актер Денис Косяков в видеозаписи, которую разместил на своем YouTube-канале. Однако сам Масляков-старший ранее заявлял, что право вести легендарным проект достанется одному из известных кавээнщиков.

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нагиев квн масляков
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