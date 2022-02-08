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Технологии
Компания Apple купила стартап, который создает музыку с помощью искусственного интеллекта
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Компания Apple купила стартап, который создает музыку с помощью искусственного интеллекта

Технологии
Компания Apple купила стартап, который создает музыку с помощью искусственного интеллекта
pixabay.com

Сан-Франциско, 8 февраля. Американская корпорация Apple приобрела британский стартап Al Music, разработавший технологию создания персонализированной музыки при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Эту возможность реально применить во всех звуковых приложениях.

Технология Al Music формирует саундтреки с использованием бесплатной музыки и искусственного интеллекта. Цель этой инновации — создавать динамические звуковые дорожки, которые буду меняться при взаимодействии со слушателем. Например, ИИ способен помочь изменить звуковое сопровождение видеоигры в зависимости от настроения или подстроить музыку под интенсивность тренировки.

Молодая компания, которую купил гигант из Купертино, была основана в 2016 году. Стартап насчитывает всего 17 сотрудников, передает Patently Apple.

Ранее компания Apple заблокировала аккаунты iOS-разработчиков из Белоруссии. Причиной этих действий американской корпорации стали санкции.

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apple искусственный интеллект al music
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