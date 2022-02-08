Экономист Хазин заявил, что США «понервничают» из-за совместного заявления России и Китая

Москва, 8 февраля. Совместное заявление России и Китая спровоцировало США на панику. Ситуацию проанализировал экономист и публицист Михаил Хазин.

Заявление было принято по итогам личной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, пишет НСН. Они выступили против расширения НАТО и иностранного вмешательства в дела других государств.

По мнению Хазина, документ описывает новую модель мира. Она будет разительно отличаться от той, которую строит Запад. Модель будет включать не только Россию и Китай, но и Индию, Иран и страны Центральной Азии. Они выступят единым фронтом против однополярного мира.

«Мы выступаем как единое образование. Это принципиально важно. Вот почему Си заговорил по-русски. Потому что это совместная модель. И в этой ситуации Западу есть о чем нервничать. Я даже не буду говорить, что в декларации США и их союзники названы меньшинством человечества. Действительно, меньшинство по сравнению с Китаем и Индией», — объяснил Михаил Хазин в эфире радио «Говорит Москва».

Недавно экономист рассказал, как США могут повысить уровень жизни своих граждан. Для этого Вашингтону нужно сбросить со спины «толпу паразитов».