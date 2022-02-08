Матрона Московская перед смертью успела предвидеть худший сценарий будущего России

Москва, 8 февраля. Россию ждет непростое будущее, которое зависит от ее граждан. Соответствующее пророчество сделала святая Русской православной церкви Матрона Московская.

Предсказания блаженной имеют двоякий смысл. Она одновременно пророчит России великую славу и кончину государства. Матрона видела внутренние конфликты и большие потрясения, которые подстерегают РФ. Однако их удастся избежать, если «народ не поддастся на провокации и не поверит лгунам».

«Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит и сохранит землю нашу!» — говорила при жизни Матрона.

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Самым худшим исходом для России будет разделение между европейцами, китайцами и индийцами. Матрона Московская предсказывала и другой сценарий гибели государства и всего человечества в целом.

«Войны не будет, без войны все умрете. Жертв много будет, все мертвые на земле будут лежать. А еще я вам скажу: вечером все будет на земле, а утром восстанете — все уйдет в землю. Без войны война идет», — говорила блаженная Матрона.

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Она сочувствовала своим родственникам, которые доживут до последних дней. Мир поразят невиданные ранее войны. Традиционным вооруженным столкновениям уже не будет места на планете.

«Жизнь будет хуже и хуже. Тяжкая. Придет время, когда перед вами положат крест и хлеб, и скажут — выбирайте!» — заверяла святая.

Ванга ранее озвучила целый ряд значимых предсказаний на XXI век. Слепая провидица говорила о великих научных открытиях, страшной эпидемии и Третьей мировой войне.