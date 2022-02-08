Алкогольный бизнес в России выступил против цифровой маркировки

Москва, 8 февраля. Компании-производители алкогольных напитков, а также рестораторы отправили письмо на имя председателя правительства Михаила Мишустина, в котором предупреждают о рисках для отрасли введения цифровой маркировки. Об этом пишет РБК.

Коллективное письмо участников отрасли включает обращение, которое призывает властей сделать исключение для алкогольного рынка, выведя его из сферы обязательной маркировки системой «Честный знак».

Данный документ подписали президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, президент Simple Group Максим Каширин и гендиректор ассоциации «Комитет производителей алкогольной продукции» Елена Суслова-Новожилова.

Минпромторг ранее предложил провести эксперимент по маркировке определенных групп алкоголя с 1 июня текущего года по 31 августа 2023 года. Маркировать собираются натуральные виноградные вина, игристые и неигристые напитки (спирт более 7%), вермуты, настойки и ликеры.

Игроки алкогольного рынка указывают, что их товары уже маркируются особыми федеральными марками, что фиксируется в системе ЕГАИС (кроме пива и пивных напитков). По мнению участников отрасли, еще одна маркировка повысит нагрузку на производителей и импортеров алкоголя, а это выльется в рост цен.

Представитель Центра развития перспективных технологий в ответ на заявления алкопроизводителей о дорогой маркировке подметил, что такие оценки не подкреплены настоящими расчетами, а также превратились за последние годы в «добрую традицию» у союзов единомышленников в разных сферах.

Премьер-министр Михаил Мишустин недавно также подписал постановление, которое предполагает проведение в РФ эксперимента по маркировке электронных сигарет и картриджей.