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YouTube заблокировал вещание украинского телеканала «Первый независимый» на своей площадке

Политика
YouTube заблокировал вещание украинского телеканала «Первый независимый» на своей площадке
pixabay.com

Киев, 8 февраля. YouTube снова заблокировал на своей площадке трансляцию телеканала «Первый независимый», против которого ранее ввели ограничения на Украине. Об этом сообщил сайт телеканала «112 Украина».

На данный момент канал сменил площадку для трансляции и продолжает вещать. На сайте телеканала «112 Украина» опубликовали соответствующую ссылку для просмотра.

«YouTube снова заблокировал канал «Первый незележный», но мы продолжаем вещать и рассказывать правду о коррупции режима (президента Украины Владимира — ред.) Зеленского», — пишут на сайте украинского телеканала.

Ранее один из акционеров Артем Марчевский сообщил об удалении оппозиционных украинских телеканалов «Первый независимый» и «UkrLive» из видеохостинга YouTube. Корреспонденты «Национальной службы новостей» уточняют, что при введении санкций против данных телеканалов президент Украины Владимир Зеленский нарушил 9 статей конституции украинского государства.

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санкции youtube первый независимый
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