Посетившая Кубу российская туристка сравнила остров с Советским Союзом

Москва, 8 февраля. Путешественники, выбирающие для отдыха Кубу, вынуждены далеко лететь и платить большие деньги за плохое качество услуг. Об этом заявила россиянка, съездившая на остров в отпуск.

Островное государство в Латинской Америке разочаровало российскую туристку. За семидневную путевку на двоих ей пришлось заплатить 192 тысячи рублей. За эти деньги путешественников поселили в «чуть живой» номер в отеле, где половина предметов интерьера и техники давно вышли из строя, передает издание «Тонкости туризма».

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«Мой ровесник, ему 30 лет, представляете? В номерах даже есть радио со специальной розеткой! Интересно, конечно, но грустно. А фен? Это музейный экспонат! Последняя реновация была неизвестно когда — и неизвестно, была ли вообще», — посетовала девушка.

Куба напомнила россиянке Советский Союз в его худшем проявлении. Местные жители вынуждены жить в нищете и бедности. Примечательно, что это не сделало кубинцев злыми. Они не пытаются «нажиться на туристах или содрать с них денег».

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«Людей жалко: простые кубинцы живут плохо, зарплаты копеечные, дефицит товаров первой необходимости и медикаментов... Но кто в таких условиях и за такие деньги будет хорошо работать? Неприятно наблюдать, как наши туристы раздают чаевые продуктами и лекарствами», — отметила россиянка.

Петербурженка ранее рассказала, как омрачился ее отдых в Турции из-за инцидента в аэропорту Стамбула. Около 100 российских туристов несколько дней были вынуждены провести в воздушной гавани из-за задержки рейса.