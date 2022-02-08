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Посетившая Кубу российская туристка сравнила остров с Советским Союзом

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 18:41
Общество
Посетившая Кубу российская туристка сравнила остров с Советским Союзом
pixabay.com

Москва, 8 февраля. Путешественники, выбирающие для отдыха Кубу, вынуждены далеко лететь и платить большие деньги за плохое качество услуг. Об этом заявила россиянка, съездившая на остров в отпуск.

Островное государство в Латинской Америке разочаровало российскую туристку. За семидневную путевку на двоих ей пришлось заплатить 192 тысячи рублей. За эти деньги путешественников поселили в «чуть живой» номер в отеле, где половина предметов интерьера и техники давно вышли из строя, передает издание «Тонкости туризма».

Посетившая Кубу российская туристка сравнила остров с Советским Союзом
wikipedia.org / Nikolay Loubet / CC BY 3.0

«Мой ровесник, ему 30 лет, представляете? В номерах даже есть радио со специальной розеткой! Интересно, конечно, но грустно. А фен? Это музейный экспонат! Последняя реновация была неизвестно когда — и неизвестно, была ли вообще», — посетовала девушка.

Куба напомнила россиянке Советский Союз в его худшем проявлении. Местные жители вынуждены жить в нищете и бедности. Примечательно, что это не сделало кубинцев злыми. Они не пытаются «нажиться на туристах или содрать с них денег».

Посетившая Кубу российская туристка сравнила остров с Советским Союзом
pixabay.com /

«Людей жалко: простые кубинцы живут плохо, зарплаты копеечные, дефицит товаров первой необходимости и медикаментов... Но кто в таких условиях и за такие деньги будет хорошо работать? Неприятно наблюдать, как наши туристы раздают чаевые продуктами и лекарствами», — отметила россиянка.

Петербурженка ранее рассказала, как омрачился ее отдых в Турции из-за инцидента в аэропорту Стамбула. Около 100 российских туристов несколько дней были вынуждены провести в воздушной гавани из-за задержки рейса.

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куба отдых нищета
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