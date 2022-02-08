Президент Египта станет участником ПМЭФ в 2022 году

Каир, 8 февраля. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси намерен стать участником Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет в городе на Неве с 15 по 18 июня.

Об этом сообщил посол РФ в Каире Георгий Борисенко в интервью агентству РИА Новости. Дипломат уверен, что текущий год станет насыщенным на события в российско-египетских отношениях.

Он сообщил, что Абдель Фаттах ас-Сиси уже подтвердил намерение посетить Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ-2022. По словам Борисенко, он станет главным гостем 25-го международного экономического форума. Кроме того, в Каире пройдут консультации министров иностранных дел и обороны России и Египта в формате «2+2».

Лидеры двух стран поддерживают между собой активные контакты. Так, в конце 2021 года Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси поздравили друг друга с Новым годом. В недавнем же телефонном разговоре президенты обменялись мнениями по ситуации в Ливии.