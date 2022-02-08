Муром вошел в пятерку самых романтичных городов России

Владимир, 8 февраля. Глобальный маркетплейс для автопоездок BlaBlaCar составил рейтинг из 5 городов страны, в которых можно провести время с любимым человеком. Муром занял в нем второе место.

Старинный город во Владимирской области пропустил вперед только Санкт-Петербург. Во многом это связано с тем, что Муром стал столицей празднования Дня семьи, любви и верности, сообщают «Владимирские ведомости». Кроме Северной столицы и Мурома, в ТОП-5 самых романтичных городов страны вошли Екатеринбург, Сочи и Пермь.

В старинный город на Оке каждый год съезжаются влюбленные пары, чтобы обвенчаться или попросить счастья в семейной жизни у мощей святых Петра и Февронии Муромских, которые покоятся в Свято-Троицком монастыре.

Ранее ФАН приводил данные о наиболее популярных туристических направлениях среди россиян. В пятерку лучших вошли Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край, Московская область и Свердловская область.